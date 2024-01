Mann durch Stich in Oberschenkel lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist in Freiburg durch einen Stich in den Oberschenkel lebensgefährlich verletzt worden.

Der 22-Jährige und seine zwei Begleiter gerieten am Samstagabend wohl mit einer fünfköpfigen Gruppe in Streit, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei soll ein Unbekannter dem 22-Jährigen die Stichverletzung zugefügt haben. Die Einsatzkräfte fanden den jungen Mann schwer verletzt auf dem Boden. Zeugen hatten zuvor die Polizei verständigt. Die unbekannte Personengruppe floh vom Tatort.

(dpa)