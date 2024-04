Mann flüchtet mit gestohlenem Auto nach Tschechien

Mit einem in Baden-Württemberg gestohlenen Auto ist ein 37-Jähriger vor einer Kontrolle im Landkreis Cham über die Grenze nach Tschechien geflohen.

Nach Polizeiangaben vom Freitag nahmen tschechische Beamte den Mann schließlich an einem Pferdestall fest, nachdem er zuvor in einen Bach gefahren war und sich zu Fuß aus dem Staub machen wollte.

Demnach wollten Polizisten den Mann am Montagmorgen im oberpfälzischen Eschlkam (Landkreis Cham) kontrollieren. Dieser sei jedoch mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde geflüchtet und habe dabei auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die tschechische Polizei errichtete den Angaben nach in einer Gemeinde bei Klattau eine Straßensperre, an der der Mann jedoch über eine Wiese vorbeigefahren und schließlich in dem Wasserlauf gelandet sei.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde das Auto, mit dem der Mann geflüchtet ist, in der Nacht zum Montag im baden-württembergischen Ehingen (Alb-Donau-Kreis) gestohlen. Laut Polizei hatte der Wagen einen Wert von rund 40 000 Euro. An dem Auto war laut Polizei auch ein gefälschtes Kennzeichen angebracht. Ob der 37-Jährige das Auto gestohlen und die gefälschten Kennzeichen angebracht hat, ist laut einem Sprecher noch Gegenstand der Ermittlungen. Es sei jedoch davon auszugehen, dass an der Aktion mehrere Täter beteiligt waren. Der Mann sitzt nun in einem Gefängnis in Tschechien und soll nach Deutschland ausgeliefert werden.

(dpa)