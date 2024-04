Mann geht mit Holzstab auf 72-Jährigen los

Ein 24-Jähriger greift in Ludwigsburg zwei Männer an - verfolgt einen 72-jährigen Mann gar mit einem Stuhlbein. Bei der Festnahme entdecken Beamte auch noch ein Küchenmesser.

Mit einem Stuhlbein oder Holzstab ist ein Unbekannter in Ludwigsburg auf zwei Menschen losgegangen und hat mindestens einen von ihnen leicht verletzt. Der 24-Jährige soll nach Angaben der Polizei vom Mittwoch zunächst einen Mann mit einem Stuhlbein geschlagen haben. Danach sei er am Dienstag mit einem Holzstab auf einen 72-Jährigen losgegangen und habe ihn mehrmals an Kopf, Rücken und Beinen getroffen. Er soll den 72-Jährigen auch kurz verfolgt haben, der in ein Einkaufszentrum flüchtete. Der Senior wurde leicht verletzt. Ob der andere Mann ebenfalls verletzt wurde, war zunächst unklar. Die Polizei nahm den 24-Jährigen kurz darauf fest. Dabei entdeckten die Beamten bei ihm auch noch ein Küchenmesser. Gegen ihn wurden Strafanzeigen erstattet, es besteht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.

(dpa)