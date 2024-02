Mann geht mit Messer auf Kneipengast los

Weil er versucht haben soll, mit einem Messer auf einen Mann einzustechen, ist ein 34-Jähriger in einer Karlsruher Kneipe festgenommen worden.

Wegen der mutmaßlichen versuchten Tötung ordnete der Haftrichter Untersuchungshaft an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Der Verdächtige soll demnach die Kneipe am Samstag betreten und einen 27-jährigen Mann aufgefordert haben, mit ihm das Lokal zu verlassen. Als dieser das ablehnte, griff der 34-Jährige den Mann laut der Mitteilung an und schlug ihm mehrmals ins Gesicht.

Im weiteren Verlauf soll der mutmaßliche Angreifer dem Mann ein Messer an den Hals gehalten und ihm mit dem Tod gedroht haben. Nachdem der 27-Jährige sich zunächst habe befreien können, habe der 34-Jährige in Tötungsabsicht mehrere Stichbewegungen in Richtung des Gesichts und des Oberkörpers seines Opfers ausgeführt. Doch der 27-Jährige konnte den Angriff abwehren. Die hinzugerufene Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer schließlich fest.

(dpa)