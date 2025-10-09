Mann soll 15-Jährigen mit Messer angegriffen haben

Ein 15-Jähriger soll in Stuttgart mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt worden sein. Nach Angaben der Polizei hatte er sich am Mittwoch mit anderen Jugendlichen auf einem Basketballplatz in der Nähe eines Jugendhauses aufgehalten, als ihn ein bislang Unbekannter mit einem Messer angriff. Der verletzte 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter soll dann auch noch zwei Zeugen bedroht haben. Laut deren Aussagen war der Angreifer korpulent und hatte kurze Haare. Die Polizei ermittelt.