Mann soll in 54 Scheunen und Gartenhütten eingebrochen sein

Für mehr als 50 Einbrüche in Gartenhütten und Scheunen rund um Laupheim (Landkreis Biberach) und Ehingen (Alb-Donau-Kreis) soll ein 32-Jähriger verantwortlich sein.

Bei seinen Streifzügen im Zeitraum von März bis August 2022 soll er neben Alkohol und Bargeld auch Kraftstoff und Gartengeräte gestohlen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Im vergangenen August war er an einer Scheune in Laupheim auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen worden - nun informierte die Polizei über den aktuellen Ermittlungsstand. Spuren an insgesamt 54 Tatorten hätten zu dem Mann geführt. Der Gebäudeschaden, den der mutmaßliche Täter bei den Diebstählen angerichtet haben soll, wird auf 17 000 Euro geschätzt.

(dpa)