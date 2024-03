Mann soll Polizist mit Messer ins Gesicht gestochen haben

Ein Mann aus Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) soll einem Polizisten mit einem Messer ins Gesicht gestochen haben.

Gegen den 27-jährigen Deutschen werde nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Mann sollte wegen eines bestehenden Haftbefehls festgenommen werden. Dazu klingelten Beamte am Donnerstagmorgen an seiner Tür, wie ein Polizeisprecher sagte.

Anstatt zu öffnen, habe der Tatverdächtige versucht, über eine Terrasse im hinteren Bereich des Gebäudes zu fliehen. Dort sei er allerdings von Polizisten gestellt worden und habe sich wieder zurückgezogen. Als ein Beamter sich der Tür genähert habe, sei der Mann herausgekommen und habe mit einem Klappmesser mit 13 cm langer Klinge zugestochen.

Trotz der Verletzung habe sich der Beamte gegen den Angreifer wehren können. Es sei zu einem Gerangel gekommen, bei dem der Tatverdächtige durch ein Fenster gekracht und mehrere Meter tief gestürzt sei. Dabei habe er sich schwere Verletzungen zugezogen. Die Verletzungen des Polizisten konnten ambulant versorgt werden.

(dpa)