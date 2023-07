Mann sticht vor Eisdiele auf anderen ein

Nach einem Messerangriff vor einer Eisdiele in Karlsruhe hat die Polizei einen Verdächtigen vorläufig festgenommen.

Der 23-Jährige sollte am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft. Dem Mann wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll am Montag nach einem Streit mit mehreren Beteiligten auf Brust und Schulter eines anderen eingestochen haben. Das 21 Jahre alte Opfer kam in ein Krankenhaus. Der Verdächtige wurde kurz darauf in der Karlsruher Innenstadt festgenommen.

(dpa)