Kriminalität

13:39 Uhr

Mann versprüht Reizgas in Wettbüro

Ein Mann hat in Konstanz am Bodensee aus einer Gruppe heraus Reizgas in einem Wettbüro versprüht.

Der Mann war Teil einer sechs- bis siebenköpfigen Gruppe, die sich zuvor "ungebührlich" verhalten habe, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Als die Gruppe von einem Mitarbeiter ermahnt wurde, kam es demnach zur Reizgas-Attacke. Anschließend seien die Männer gegangen. Mehrere Menschen erlitten Atemwegsreizungen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. PM Polizei (dpa)

