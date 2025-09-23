Mann wird bei Messerangriff schwer verletzt

Nach einem Messerangriff auf einen 52-Jährigen im Schwarzwald-Baar-Kreis sitzt ein 46-Jähriger in Untersuchungshaft. Er soll dem 52-Jährigen in Villingen-Schwenningen ein Messer in den Unterleib gestoßen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

Der 52-Jährige wurde den Angaben nach schwer verletzt und notoperiert. Er sei nun außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige sei nach dem Vorfall zunächst geflüchtet, kurz darauf aber wieder zurückgekehrt. Er habe sich widerstandslos von der Polizei festnehmen lassen. Die Männer waren am Samstagabend in Streit geraten, beide waren den Angaben nach betrunken. Laut einem Polizeisprecher kannten sie sich, der Grund für den Streit war aber zunächst unklar.

Am Sonntag erließ ein Richter Haftbefehl gegen den 46-Jährigen. Gegen ihn werde nun wegen versuchten Totschlags ermittelt, sagte der Sprecher.