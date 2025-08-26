Messerangriff am Karlsruher Bahnhof: Mann in London gefasst

Gut drei Monate nach einem lebensgefährlichen Messerangriff am Karlsruher Hauptbahnhof hat die Polizei in London einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat laut einem Sprecher beantragt, dass der 28-Jährige nach Deutschland ausgeliefert wird.

Der Mann soll Anfang April einen 23-Jährigen angegriffen haben. Dieser habe zwischenzeitlich die Klinik wieder verlassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. «Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich Täter und Opfer vor der Tat kannten.» Über ein mögliches Motiv könne man noch nichts sagen, erklärte der Sprecher der Karlsruher Staatsanwaltschaft.

Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach dem Täter gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Schließlich fahndeten die Behörden den Angaben nach mit internationalem Haftbefehl nach dem 28-Jährigen. Auch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg war involviert. Über die Festnahme Anfang Juli in der britischen Hauptstadt berichteten die Ermittler erst jetzt.