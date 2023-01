Millionendiebstahl bei Geldtransportfirma

Nach einem Millionendiebstahl bei einer Geldtransportfirma in Stuttgart gehen die Ermittler zahlreichen Hinweisen nach.

Nach einem Millionendiebstahl bei einer Geldtransportfirma in Stuttgart gehen die Ermittler zahlreichen Hinweisen nach. Es seien bereits mehr als 150 Hinweise aus dem In- und Ausland eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Diese würden nun überprüft. Auch einer möglichen Spur im Balkan werde nachgegangen.

Die Polizei sucht nach einer 174 Zentimeter großen Frau mit blaugrünen Augen, blonden Haaren und Tätowierungen. Nähere Angaben zum Tathergang machte die Polizei zunächst nicht. Die 42-Jährige soll ihren Job bei der Firma ausgenutzt und im Oktober mehr als eine Million Euro gestohlen haben.

Bei derselben Firma wurden laut Polizei vor gut einer Woche von einem 27-Jährigen weitere 135.000 Euro gestohlen. Der Diebstahl wurde demnach am 28. Dezember bemerkt. Ermittlungen hätten rasch auf die Spur des 27-Jährigen geführt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte weder der Mann angetroffen noch das Diebesgut aufgefunden werden. Der 27-Jährige stellte sich danach der Polizei. Er kam in Untersuchungshaft. Nach dem Geld suchen die Ermittler noch.

Derzeit gehe man davon aus, dass beide Fälle bei der Firma nicht miteinander in Verbindung stehen, sagte die Sprecherin.

(dpa)