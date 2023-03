Mutmaßliche Einbrecher bei Verkehrskontrolle festgenommen

Nachdem die Polizei bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Schwäbisch Hall Diebesgut gefunden hat, sind die beiden mutmaßlichen Einbrecher festgenommen worden.

Die beiden Männer im Alter von 53 und 43 Jahren fuhren am Montag mit einem vermutlich gestohlenen Kennzeichen, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Sie hatten Baumaschinen im Wagen, die einem Diebstahl im Bereich Wallhausen zugeordnet wurden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 53-Jährigen und einer Lagerhalle in Crailsheim, fand die Polizei verschiedene Betäubungsmittel, verbotene Waffen, eine hohe vierstellige Bargeldsumme und weiteres Diebesgut mit einem Wert im unteren sechsstelligen Bereich. Gegen den Mann wurde laut Polizei ein Haftbefehl erlassen und er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 43-Jährige befindet sich wieder auf freiem Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauerten zunächst an.

(dpa)