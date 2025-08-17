Icon Menü
Kriminalität: Mutmaßlicher Dieb scheitert bei Beutezug immer wieder

Kriminalität

Mutmaßlicher Dieb scheitert bei Beutezug immer wieder

Der Beutezug eines mutmaßlichen Diebes endet im Landkreis Göppingen fast erfolglos. Der Unbekannte scheitert immer wieder.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Letztlich klaute der mutmaßliche Dieb nur ein Mountainbike und wenige Cent Bargeld. (Symbolbild)
    Letztlich klaute der mutmaßliche Dieb nur ein Mountainbike und wenige Cent Bargeld. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Einem mutmaßlichen Dieb ist sein Beutezug im Landkreis Göppingen fast gänzlich misslungen. Mehrmals startete der Mann auf seiner Tour durch Salach am Freitagabend Versuche, Wertgegenstände zu klauen, wie die Polizei mitteilte.

    Zuerst habe er ein nicht fahrtüchtiges Motorrad aus einem Pferdeanhänger entwendet und einige Straßen weit geschoben. Dann habe der Unbekannte die Scheibe eines geparkten Wohnwagens eingeschlagen und die Tür einer Saftkellerei aufgehebelt. Dort stahl er nach Polizeiangaben wenige Cent aus einer Münzschale. Anschließend versuchte er noch, ein Motorrad kurzzuschließen, dabei beschädigte er aber das Zündschloss.

    Letztlich habe sich der Unbekannte mit einem Mountainbike und dem bisschen Bargeld zufriedengegeben. Die Polizei ermittelt, Teile des immer wieder misslingenden Beutezugs hatte eine Videokamera aus der Nachbarschaft aufgezeichnet.

