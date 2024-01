Mutmaßlicher Täter auf der Flucht bei Autounfall verletzt

Nach der Gewalttat an einer Schule in St.

Leon-Rot bei Heidelberg ist der flüchtige mutmaßliche Täter mit seinem Auto in Niedersachsen in den Gegenverkehr geraten und bei einem Zusammenstoß verletzt worden. Der 18-Jährige sei danach vorläufig festgenommen worden.

Die Staatsanwaltschaft will nach weiteren eigenen Angaben am Freitag beim Amtsgericht in Heidelberg einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragen. Der 18-Jährige soll die gleichaltrige Schülerin an dem Gymnasium getötet haben. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.

(dpa)