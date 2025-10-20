Icon Menü
Kriminalität: Polizei ermittelt wegen eines toten Mannes in Rheinfelden

Kriminalität

Polizei ermittelt wegen eines toten Mannes in Rheinfelden

Der Park ist abgesperrt, Polizei vor Ort: Nach dem Fund einer Leiche in Rheinfelden gibt es noch viele Fragen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In Rheinfelden ist eine Leiche gefunden worden. (Symbolbild)
    In Rheinfelden ist eine Leiche gefunden worden. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    In Rheinfelden laufen nach dem Fund einer Leiche Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts. Das teilte die Polizei in Lörrach mit. Am Morgen sei ein Mann tot in einer Gaststätte beim Kastanienpark gefunden worden. Bei der Kriminalpolizei Freiburg wurde eine Sonderkommission namens «Centrum» eingerichtet.

    Der Kastanienpark vor dem Rathaus in der Innenstadt wurde abgesperrt. Zuvor hatten die «Badische Zeitung» und der «Südkurier» berichtet. Hintergründe und Informationen zur Polizeiaktion gab es auf Nachfrage zunächst nicht.

    Wegen laufender Ermittlungen kündigte die Polizei an, keine weiteren Auskünfte zu erteilen.

