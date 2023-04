Polizei fahndet wegen Brandstiftungen in Obersulm nach Mann

Im Zusammenhang mit Brandstiftungen in Obersulm (Kreis Heilbronn) fahndet die Polizei nach einem Mann.

Er komme vermutlich aus dem Bereich Weinsberger Tal, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Die Polizei hat Aufnahmen von dem Mann im Internet veröffentlicht, an die sie im Rahmen der Ermittlungen gelangte. Woher die Aufnahmen stammen, sagte ein Sprecher am Mittwoch nicht. In zwei Nächten im August 2022 waren laut Polizei in Obersulm nahe einer Sanitär- und Heizungsbaufirma Brände gelegt worden. Sie brachen auf einem Privatgrundstück aus, das die Bevölkerung als Durchgang in den Ortskern nutzte. Weil daneben Wohnhäuser sind, ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen versuchten Mordes.

(dpa)