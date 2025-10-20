Icon Menü
Kriminalität: Polizei findet Tausende nicht zugestellte Briefe

Kriminalität

Polizei findet Tausende nicht zugestellte Briefe

Ein geparkter Transporter weckt den Verdacht der Polizei. Sie kontrolliert die Ladung - und auf die könnten zahlreiche Menschen warten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Tausende nicht zugestellte Briefe hat die Polizei in Breisach gefunden. (Symbolbild)
    Tausende nicht zugestellte Briefe hat die Polizei in Breisach gefunden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Mehrere Tausend offenbar nicht zugestellte Briefe hat die Polizei in einem abgestellten Transporter in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gefunden. Einige der Briefe eines Zustellungsunternehmens seien mehrere Monate alt, teilte die Polizei mit. Sie ermittelt wegen Verdachts der Unterschlagung.

    Der Transporter war in einem Mischgebiet geparkt gewesen und ins Visier von Streifenbeamten gerückt. Die Polizei stellte fest, dass an dem Sprinter falsche Kennzeichen angebracht waren und kontrollierte daher den Laderaum.

