Polizei nimmt Mann nach Angriff auf Ehefrau fest

Ein Mann soll in Bretten (Kreis Karlsruhe) seine Ehefrau angegriffen und verletzt haben. Der 55-Jährige soll laut Polizei mit einem scharfen Gegenstand auf den Oberkörper der Frau eingestochen haben. Wie schwer die 48-Jährige verletzt wurde, war demnach zunächst unklar.

Eine Nachbarin rief den Angaben nach am Morgen die Polizei, nachdem sie Schreie aus der Wohnung des Paares gehört hatte. Die 48-Jährige flüchtete zusammen mit ihrer 13-jährigen Tochter zu der Nachbarin. Die Frau kam ins Krankenhaus, ihre Tochter blieb laut Polizei unverletzt.

Den 55-Jährigen nahm die Polizei in der Wohnung fest. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.