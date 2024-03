Polizei stellt gefälschte Markenschuhe auf Flohmarkt sicher

Mit knapp 90 Paar gefälschten Markenturnschuhen ist ein Standbetreiber auf einem Flohmarkt in Heilbronn aufgeflogen.

Der Stand des 67-Jährigen sei Beamten bei einer Kontrolle verdächtig vorgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Speziell geschulte Polizisten sahen sich die Turnschuhe am Samstag genauer an, enttarnten sie als Fälschungen und stellten sie sicher.

(dpa)