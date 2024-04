Räuberische Erpressung: Mann bedroht Menschen mit Messer

Ein 36 Jahre alter, wohl betrunkener Mann soll am Stuttgarter Hauptbahnhof zwei Menschen mit einem Messer bedroht haben.

Erst habe der Mann am Freitagmittag versucht, einer 26-Jährige die Einkaufstasche wegzunehmen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Als die Frau Passantinnen und Passanten darauf aufmerksam machte, sei der 36-Jährige weggelaufen und habe mutmaßlich einen weiteren Mann bedroht, der in einen Bus einstieg.

Der 36-Jährige ohne Wohnsitz wurde laut Polizei festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

(dpa)