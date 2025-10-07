Reisender scheitert mit Luxusuhr-Schmuggel an der Grenze

Mit seiner neuen Luxusuhr wollte sich ein 43-Jähriger ohne Einfuhrabgaben durch die Grenze im Kreis Lörrach mogeln. Die Zollbeamten aus Weil am Rhein bemerkten jedoch die Armbanduhr auf dem Rücksitz, wie das Hauptzollamt mitteilte. Für das mehr als 7.000 Euro teure Schmuckstück musste der Mann Einfuhrabgaben in Höhe von 1.350 Euro zahlen - und eine gleich teure Sicherheitsleistung. Außerdem kommt auf ihn ein Steuerstrafverfahren zu.

