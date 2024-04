Scheiben an Behörden mit Steinen beschädigt: Mann in U-Haft

Ein 25-Jähriger soll in Heilbronn und Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) mehrere öffentliche Gebäude mit Pflastersteinen beschädigt haben.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sitzt der Mann deswegen seit vergangener Woche in Untersuchungshaft.

Der Mann steht im Verdacht, im Januar 16 Fensterscheiben am Landratsamt Heilbronn mit Pflasterstein eingeworfen zu haben. Zwei Tage später soll er mehrere Steine gegen die gläserne Eingangstür des Rathauses in Kirchheim am Neckar und die Fenster des gegenüberliegenden Polizeipostens geworfen haben.

Ende Februar soll der 25-Jährige dann erneut mehrere öffentliche Gebäude in Heilbronn beschädigt haben, darunter ein Behördenzentrum, einen weiteren Polizeiposten sowie das Amtsgericht. Den Angaben nach soll der Mann insgesamt 21 Scheiben beworfen haben, der Schaden belaufe sich auf eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich.

Am Dienstag der vergangenen Woche sei der Tatverdächtige festgenommen worden. Am darauffolgenden Mittwoch habe ein Richter den Haftbefehl in Vollzug gesetzt, der 25-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

(dpa)