Schüsse auf Shisha-Bar: Prozess gegen mutmaßliche Schützen

Zwei rivalisierende Gruppen tragen ihre Fehde offen aus. Dutzende Männer werden verhaftet, es explodiert sogar eine Handgranate. Viel Arbeit für Polizei und Gerichte. Nun beginnt ein weiterer Prozess.

Nach Schüssen aus einem fahrenden Auto auf eine Shisha-Bar in Plochingen (Kreis Esslingen) stehen die mutmaßlichen Täter von Donnerstag (9.00 Uhr) an vor Gericht. Den beiden Männern wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Wirt war Anfang April durch einen Streifschuss am Rücken getroffen und leicht verletzt worden.

Der Fall gehört nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft zu einer ganzen Reihe von teils blutigen Auseinandersetzungen im Rahmen einer Fehde von zwei rivalisierenden Gruppen im Großraum Stuttgart. Wiederholt wurde dabei auch auf Menschen geschossen. Vorfälle gab es unter anderem in Stuttgart-Zuffenhausen, in Asperg im Kreis Ludwigsburg und in Eislingen im Kreis Göppingen. Bislang gab es nach Angaben des Landeskriminalamtes mehr als 50 Verhaftungen.

