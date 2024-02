Schüsse mit Luftdruckpistole: 44-Jähriger verletzt

Ein 17-Jähriger soll in Karlsruhe betrunken mit einer Luftdruckpistole aus dem Fenster geschossen und einen Mann leicht verletzt haben.

Der 44-Jährige meldete sich am Dienstagabend bei der Polizei und sagte, dass er am Rücken von einem Geschoss getroffen wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im vierten Stock einer Wohnung in der Südweststadt fanden die Beamten den Jugendlichen, der aus dem Fenster geschossen haben soll.

In der Wohnung wurde neben einer Luftdruckpistole und mehreren Kupfergeschossen auch eine geringe Menge Cannabis gefunden und beschlagnahmt. Der 17-Jährige wurde laut Polizei seinen Eltern übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln.

(dpa)