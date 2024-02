Schwere Brandstiftung: Unbekannte setzen Auto in Brand

Bislang Unbekannte haben in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ein Auto vor einem Wohnhaus in Brand gesetzt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, griffen die Flammen am frühen Mittwochmorgen auf den Eingangsbereich des Hauses über. Die beiden Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Das Auto brannte komplett aus. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung und sucht Zeugen.

(dpa)