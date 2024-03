SEK-Einsatz auf Bodensee-Fähre

Auf einer Bodensee-Fähre zwischen Konstanz und Meersburg (Bodenseekreis) ist es bereits am Mittwoch zu einem aufsehenerregenden Polizeieinsatz gekommen.

Kräfte des Spezialeinsatzkommandos seien an dem Einsatz beteiligt gewesen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Der Einsatz sei geplant gewesen.

Wie der "Südkurier" online berichtete, kamen die Spezialkräfte in Zivil an Bord, zogen sich dann Sturmhauben auf und nahmen anschließend einen Mann fest. Die Polizeisprecherin bestätigte den Zugriff nicht. Sie sagte lediglich, dass es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handele. Es habe keine Gefährdung für Dritte bestanden. Ob während des Einsatzes auch normale Fahrgäste an Bord waren, sagte die Sprecherin nicht.

(dpa)