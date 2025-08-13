Seniorin missbraucht und getötet: 23-Jähriger in U-Haft

Er soll sich an einer 84-Jährigen vergangen und die Frau erstickt haben: Unter anderem wegen Mordverdachts ist ein 23-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Bislang habe der Beschuldigte keine Einlassungen gegenüber den Ermittlungsbehörden gemacht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. «Auch zur Motivlage ist derzeit nichts bekannt.»

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Deutsche am Wochenende in das Haus der Seniorin in Kehl (Ortenaukreis) eingedrungen sei. Eine Bekannte hatte die leblose Frau am Sonntag in deren Haus im Schlafzimmer gefunden, nachdem die 84-Jährige auf Klopfen und Rufen der Besucherin nicht reagiert hatte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Todesursache bei Obduktion geklärt

Die Rechtsmedizin in Freiburg stellte bei der Obduktion der Leiche schwere Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung fest. Als Todesursache ergab die Untersuchung, dass das Opfer erstickte. Zudem hätten sich Verdachtsmomente auf ein Sexualdelikt erhärtet, hieß es in einer Mitteilung.

Die Polizei richtete die Sonderkommission Daune ein - benannt nach dem Fundort der getöteten Frau im Schlafzimmer. Beamtinnen und Beamten befragten unter anderem die Nachbarschaft und riefen Zeugen auf, sich zu melden, wenn sie etwas Auffälliges beobachtet hätten. Am Tatort sicherten Einsatzkräfte über mehrere Tage Spuren.