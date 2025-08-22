Tankstellenräuber wird von Zeugen verfolgt und überwältigt

Vier Männer haben in Lauffen einen bewaffneten Tankstellenräuber nach seinem Beutezug verfolgt, überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 25-Jährige hatte nach Polizeiangaben zuvor eine Kassiererin bedroht und Bargeld gefordert. Als er trotz ausgehändigter Summe mehr verlangte, konnte ihn die Frau hinter dem Tresen mit Pfefferspray in die Flucht schlagen. Ein Vater und sein Sohn bemerkten den Mann auf seinem Fahrrad, unterstützt von zwei weiteren Männern griffen sie ein und nahmen dem 25-Jährigen sein Messer ab.

