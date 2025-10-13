Totes Baby in Müllsack gefunden - Zeugenaufruf

Ein toter Säugling ist in einem Müllsack in der Nähe eines Spielplatzes in Maulburg (Kreis Lörrach) entdeckt worden. Nach dem grausigen Fund am Freitag hat die Kripo eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, wie die Polizei mitteilte. Ob das männliche Baby lebendig ausgesetzt wurde, war bislang unklar. Weitere Details nannte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen vorerst nicht. Wer etwas Verdächtiges rund um den Waldspielplatz gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Mehrere Fälle von tot aufgefundenen Babys

In Südbaden laufen derzeit Ermittlungen wegen drei anderen tot gefundenen Babys. So hatte am 20. Februar eine Spaziergängerin im Kreis Lörrach die Leichte eines Säuglings auf einer Wiese entdeckt. Die minderjährige Mutter habe sich Wochen später gemeldet, hieß es von der Polizei. Sie wird verdächtigt, ihr Kind getötet zu haben.

Im nicht allzu weit entfernten Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wurden Anfang März zwei tote Säuglinge gefunden. Den Erkenntnissen nach lagen sie schon eine längere Zeit tot in einem Haus. Die Polizei ermittelt laut eigenen Angaben gegen eine Heranwachsende - also eine Frau im Alter zwischen 18 und 21 Jahren.