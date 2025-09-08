Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Tritte, Schläge und ein Hammerangriff: Verdächtige in U-Haft

Kriminalität

Tritte, Schläge und ein Hammerangriff: Verdächtige in U-Haft

Sie werden des versuchten Mordes verdächtigt - so zumindest der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Jetzt sitzen drei Männer in Untersuchungshaft.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein 23-Jähriger wurde vor rund zwei Wochen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
    Ein 23-Jähriger wurde vor rund zwei Wochen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Nach einem Angriff auf einen 23 Jahre alten Mann sind drei mutmaßlich beteiligte Männern wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft gekommen. Vier Männer im Alter von 22, 31, 34 und 44 Jahren sollen den Mann mit Schlägen, Tritten und einem Hammer angegriffen haben, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit.

    Der Vorfall in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) habe sich bereits vor knapp zwei Wochen ereignet. Der 23-Jährige sei wohl auf der Suche nach dem gestohlenen Fahrrad seines Vaters von mindestens vier Menschen so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus musste. Die Männer seien daraufhin am vergangenen Freitag festgenommen worden. Nur der 22 Jahre alte Verdächtige sei gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden, die restlichen drei Männer seien in Untersuchungshaft gekommen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden