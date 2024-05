Unbekannte sprengen Geldautomaten und flüchten

Im Hohenlohekreis haben Unbekannte an einem Marktplatz einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt.

Anwohner in Kupferzell berichteten in der Nacht zu Freitag von einem lauten Knall, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen sagte. Betroffen waren demnach keine weiteren Gebäude. Es werde vermutet, dass es sich um zwei maskierte Täter gehandelt habe. Sie seien von Kupferzell in Richtung Feßbach geflüchtet. Bei einer Fahndung wurden die Tatverdächtigen allerdings nicht gefunden. Zur Höhe des Schadens und des Diebesgutes könne zunächst keine Aussage getroffen werden, hieß es weiter. Verletzt worden sei niemand. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)