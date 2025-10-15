Unbekannte stehlen 45 Schweißgeräte im Wert von 150.000 Euro

Unbekannte haben in Bad Waldsee im Kreis Ravensburg Dutzende hochwertige Profilschweißgeräte gestohlen. Die Täter brachen laut Polizei zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen über eine Notausgangstür in eine Firma ein und nahmen gezielt 45 Maschinen im Wert von rund 150.000 Euro mit.

Wegen der Menge des Diebesguts gehen die Ermittler davon aus, dass die Geräte mit einem Sattelzug oder mehreren Transportern abtransportiert wurden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.