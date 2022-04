Kriminalität

vor 39 Min.

Unbekannte zerkratzen mehr als 200 Autos

Unbekannte haben am Freitag mehr als 200 Fahrzeuge in einem Parkhaus eines Wohnkomplexes in Karlsruhe zerkratzt.

Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. PM © dpa-infocom, dpa:220401-99-762501/2 (dpa)

Themen folgen