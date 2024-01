Kriminalität

vor 22 Min.

Unbekannter versprüht Reizgas in Gaststätte

Ein Unbekannter soll in Heilbronn in der Nacht zu Freitag Reizgas in einer Gaststätte versprüht haben.

Das Lokal mit etwa 50 Gästen musste geräumt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Drei Gäste wurden wegen des Gases leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung sei nicht nötig gewesen. Die Polizei vermutet, dass das Reizgas in die Zuluft-Öffnung der Lüftungsanlage des Lokals gesprüht worden war. So könnte es sich im Restaurant verteilt haben. PM Polizei (dpa)

