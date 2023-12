Kriminalität

06.12.2023

Urteil im Prozess um tödliche Auto-Attacke erwartet

Sie fährt mit ihrem Partner auf der Motorhaube durch den Ort, auf die Landstraße, schließlich wird er unters Auto gezogen. Im Prozess um die tödliche Autofahrt in Reichenbach an der Fils steht nun das Urteil an.

Im Prozess um eine tödliche Autofahrt im Kreis Esslingen wird am Donnerstag (13.30 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch sieben Jahre Haft für die 34-jährige Angeklagte wegen Totschlags gefordert. Die Verteidigung plädierte auf einen minderschweren Fall und forderte dreieinhalb Jahre Haft. Die Angeklagte fuhr nach einem Streit Ende Mai mit ihrem Wagen aus der Tiefgarage, während sich ihr 32 Jahre alter Partner auf der Motorhaube festklammerte. Er geriet nach knapp zwei Kilometern auf der Landstraße bei Reichenbach an der Fils unter den Wagen und starb kurze Zeit später an seinen Verletzungen. Die Angeklagte hatte sich am Mittwoch für die Tat bei den Angehörigen des Opfers entschuldigt. (dpa)

