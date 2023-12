Vorwurf des schweren Raubes: Drei Tatverdächtige in U-Haft

Zwei Jugendliche und ein junger Mann sind wegen des Verdachts, diverse Raubüberfälle an Haltestellen und in S-Bahnen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe begangen zu haben, festgenommen worden.

Die Verdächtigen im Alter von 14, 15 und 22 Jahren sollen seit Ende November in drei Fällen ihre zumeist jugendlichen Opfer mit Teleskopschlagstöcken und Softairpistolen bedroht haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. So sollen sie Bargeld und Wertgegenstände geraubt haben.

Bei vollstreckten Durchsuchungsbeschlüssen für Wohnungen in Stutensee, Hambrücken, Eggenstein-Leopoldshafen und Karlsruhe wurden die drei am Wochenende festgenommen. Es wurden mutmaßliche Tatmittel und weitere Beweismittel sichergestellt. Die Jugendlichen und der 22-Jährige befinden sich wegen des Vorwurfs des besonders schweren Raubes in Untersuchungshaft.

(dpa)