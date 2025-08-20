Zwei Polizisten bei Festnahmen krankenhausreif geschlagen

Bei einer Personenkontrolle in Stuttgart sind zwei Polizisten verletzt worden. Die Beamten hatten nach Polizeiangaben einen 20-Jährigen nach einem Drogenhandel überprüft, als dieser sie unvermittelt angegriffen habe. Ein 27-Jähriger habe sich eingemischt. Die 25 und 26 Jahre alten Polizisten seien bei dem Einsatz am Montagabend so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus kamen und nicht mehr weiterarbeiten konnten. Die Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

