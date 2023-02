Zwei Verletzte nach Streit in Freiburger Landeserstaufnahme

Bei einem Streit in der Freiburger Landeserstaufnahme (LEA) haben sich zwei Männer gegenseitig verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wurden ein 33-Jähriger und und 27-Jähriger am Montag nach dem Vorfall im Krankenhaus behandelt. Einer von ihnen habe den anderen mit einem Glasgefäß geschlagen und am Hals verletzt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

In der Unterkunft kam es in den vergangenen Wochen häufiger zu Auseinandersetzungen. Es wurden deshalb 50 Flüchtlinge in andere Unterkünfte verlegt, wie der verantwortliche Abteilungsleiter des Regierungspräsidiums, Peter Kramer, unlängst mitteilte. Bewohner in Freiburg kommen den Angaben zufolge aus rund 30 Staaten und bleiben im Schnitt drei bis fünf Wochen in der Einrichtung.

(dpa)