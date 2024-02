Krimnalität

Mann nach mutmaßlichem Messerangriff auf Ehefrau in U-Haft

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf seine Ehefrau in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wird der 46-Jährige des versuchten Totschlags, der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung verdächtigt. Zwischen dem Beschuldigten und seiner 49 Jahre alten Ehefrau soll am frühen Sonntagmorgen ein Ehestreit eskaliert sein. Anlass soll eine mögliche Trennung des Paares gewesen sein. Der betrunkene Mann soll in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer auf seine Frau losgegangen und in ihre Richtung gestochen haben. Sie konnte zwar den Angriff abwehren, zog sich dabei aber leichte Verletzungen zu. Den Angaben nach hatte der Mann 2,8 Promille. Der wach gewordene heranwachsende Sohn verständigte die Polizei und konnte mit seiner Mutter den Mann überwältigen. Dabei stürzte der Mann und zog sich selbst erhebliche Verletzungen zu. Er kam zunächst in eine Klinik, wo er dann vorläufig festgenommen wurde. Pressemitteilung (dpa)

