Bahnhofsmissionen verzeichnen Rekord-Zahlen

In Zeiten von Krieg und Krisen sind die Bahnhofsmissionen gefragter denn je. Mit mehr als 167.000 unterstützten Menschen im vergangenen Jahr verzeichneten die badischen Bahnhofsmissionen eine Steigerung um über 70 Prozent und einen Rekordwert, wie Felix Hechtel vom Diakonischen Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden berichtet. Das habe zu einem Großteil an Geflohenen aus der Ukraine gelegen.

Nicole Maier vom Frauenverband In Via in der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart spricht davon, dass "der Spagat zwischen Reisebegleitung und sozialer Arbeit" größer werde. 78.500 Hilfekontakte zählten die Bahnhofsmissionen im vergangenen Jahr, für die In Via dort zuständig ist. "Das Inflationsthema und die Energiekrise haben sich sehr stark bemerkbar gemacht."

(dpa)