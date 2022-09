Über 47.000 Kinder und Jugendliche aus Ukraine im Südwesten

Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 hat Baden-Württemberg mehr als 128.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen.

Darunter sind gut 47.000 Kinder oder Jugendliche, sagte der Staatssekretär für Migration, Siegfried Lorek, am Montag in Stuttgart. "In Baden-Württemberg ist mehr als ein Drittel der ukrainischen Geflüchteten noch minderjährig. Es sind Babys, Kinder und Jugendliche, die bei uns Schutz vor dem Krieg in ihrem Heimatland suchen", sagte Lorek zum diesjährigen Weltkindertag am 20. September.

Gerade der brutale russische Angriffskrieg in der Ukraine führe jeden Tag vor Augen, wie vor der eigenen Haustür Kinder und Jugendliche Opfer von Gewalt, Vertreibung und Willkür würden. Weltweit seien Millionen von Kindern auf der Flucht - oft ohne Eltern und Verwandte. "Das ist eine humanitäre Katastrophe. Ich bin froh, dass Baden-Württemberg alles tut, um den Kindern, die zu uns kommen, Schutz zu bieten."

(dpa)