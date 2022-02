KSC-Verteidiger wegen Trainerausbildung nicht beim Training

Wegen seines Trainerlehrgangs verzichtet Daniel Gordon kurz vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 auf das Training des Karlsruher SC.

Der 37 Jahre alte Verteidiger fehle dafür am Dienstagnachmittag und am Donnerstag, teilte der badische Fußball-Zweitligist mit. Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) trifft der Tabellen-Neunte auf den Aufstiegskandidaten Schalke.

