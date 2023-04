Theater in Basel, Freiburg und Mulhouse kooperieren

Grenzüberschreitendes Theater aus Baden-Württemberg, Frankreich und der Schweiz: Gut 20 Musikerinnen und Musiker sowie 150 Tänzerinnen und Tänzer umfasst das Projekt "Music for 18 Musicians".

Die Theater von Freiburg, Basel und Mulhouse im Elsass arbeiten nach eigenen Angaben für den Minimal-Music-Klassiker von Steve Reich zusammen. Das Publikum soll bei Reichs hypnotischer Klanglandschaft in das Gesamtgeschehen von mehr als 100 Laientänzerinnen und -tänzern sowie von fünf Tanzprofis eingebunden werden, so die beteiligten Theaterhäuser.

Im Zentrum steht eine Choreographie zu Reichs "Music for 18 Musicians". Der französische Choreograph Sylvain Groud bittet zum Tanz. Unter der Führung von fünf Tanzprofis sollen Laien aus den drei beteiligten Ländern die Empfindungen von Reichs Stück in tänzerische Bewegungen umsetzen. Die Idee ist, dass sich auch das Publikum von der Choreographie mitreißen lässt.

Aufgeführt wird das Projekt am 3. Juni in Mulhouse, am 8. Juni im Theater Basel und am 10. Juni im Theater Freiburg. Die drei Häuser suchen nun Menschen ab 16 Jahren, die sich am Projekt beteiligen möchten. Vorgesehen sind zwei Probewochenenden am 20./21. Mai sowie am 27./28. Mai und eine Generalprobe am 2. Juni 2023.

(dpa)