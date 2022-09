Kulturgüter

10.09.2022

"Tag des offenen Denkmals" mit Schlössern und Mühlen

Wissen Sie eigentlich, wie das Schloss von innen aussieht? Wer früher mal in der Ruine gewohnt hat oder wie eine Mühle funktioniert? Am "Tag des offenen Denkmals" werden solche Fragen in Baden-Württemberg traditionellerweise beantwortet.