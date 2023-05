"Bachelor"-Finale: Letzte Rose für Favoritin

Finale beim "Bachelor": David Jackson hat seine letzte Rose verteilt.

Sie ging in der am Mittwochabend beim Streamingdienst RTL+ ausgestrahlten Folge der Datingshow an Kandidatin Angelina. Die 28-Jährige, die viele Zuschauer schon seit einigen Episoden als Favoritin ausgemacht hatten, und der 32-Jährige aus Stuttgart lagen sich in den Armen, während die zweitplatzierte Lisa allein in der Limousine abrauschen musste. Die 32-Jährige wirkte zwar betrübt, aber gefasst. "Ich hab's gewusst. Ich hab's ihm sofort angesehen", sagte sie. "Es war eine schöne Zeit und ab morgen hab ich wieder mein normales Leben und da freu ich mich drauf." Im linearen Fernsehen soll das Finale erst in der kommenden Woche am 11. Mai auf RTL zu sehen sein.

(dpa)