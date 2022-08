Lagerhalle in Waghäusel brennt

Ein Brand einer Lagerhalle hat in der Nacht zu Montag die Einsatzkräfte in Waghäusel im Landkreis Karlsruhe beschäftigt.

Etwa 120 Feuerwehrkräfte und rund 30 Kräfte des Technischen Hilfswerks seien bei dem Brand in einem Industriegebiet im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Verletzte gebe es bisher keine. Weitere Details sowie die Brandursache waren am Montagmorgen noch unklar.

(dpa)