Preise für Forschung und Wissenschaft werden verliehen

Alle zwei Jahre würdigt das Land die Arbeit von zwei Experten mit dem Landesforschungspreis. Es ist die höchstdotierte Auszeichnung dieser Art, die ein Bundesland auslobt. Auch Mut in der Wissenschaft soll sich wieder lohnen.

Mit dem Landesforschungspreis 2020 werden in diesem Jahr eine Grundlagenexpertin und ein Wissenschaftler in der Angewandten Forschung ausgezeichnet. Die Namen der beiden Preisträger sollen am Donnerstag veröffentlicht und die Preise in Stuttgart verliehen werden (16.00 Uhr).

Erstmals 1989 verliehen, ist der Preis seit 1999 zweigeteilt: Die Auszeichnung für Spitzenleistungen in der Grundlagenforschung und der Angewandten Forschung ist mit je 100.000 Euro dotiert. Damit ist der Landesforschungspreis Baden-Württemberg nach Angaben des Wissenschaftsministeriums der höchstdotierte Preis dieser Art, den ein Bundesland auslobt. Preisträger und prämierte Wissenschaftlerinnen kamen aus den Bereichen Biologie oder Finanzwissenschaft, ebenso wie aus der Paläoanthropologie oder der Erforschung der Künstlichen Intelligenz. Das Ministerium verleiht den Landesforschungspreis im jährlichen Wechsel mit dem Landeslehrpreis.

Auch ein Preis für mutige Wissenschaft wird vergeben. Er ist mit 30 000 Euro dotiert und soll aus Sicht des Ministeriums Forschende unterstützen, "die Mut im Denken und Handeln beweisen, unkonventionelle Ansätze verfolgen oder auf Umwegen herausragende Forschungsleistungen erbracht haben". Die Auszeichnung soll zudem ein Signal dafür setzen, wie sehr innovative Wissenschaft davon lebt, dass auch Rückschläge oder Scheitern in Kauf genommen werden, teilte das Ministerium bei der Ausschreibung mit.

