Schüsse in der Region Stuttgart: Drei Männer festgenommen

Im Zusammenhang mit den wiederholten Schüssen im Großraum Stuttgart haben Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) drei weitere Männer festgenommen.

Bei Wohnungsdurchsuchungen im Alb-Donau-Kreis stellten Fahnder unter anderem zwei Schreckschusswaffen, scharfe Munition und mehrere Messer sicher, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam in Stuttgart berichteten. Die Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren kamen in Untersuchungshaft. Sie werden verdächtigt, bewaffnet und gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Im Rahmen einer Fehde von zwei rivalisierenden Gruppen in der Stuttgarter Region war es in der Vergangenheit zu einer ganzen Reihe von Auseinandersetzungen gekommen. Wiederholt wurde dabei auch auf Menschen geschossen. Vorfälle gab es unter anderem in Stuttgart-Zuffenhausen, in Asperg im Kreis Ludwigsburg und in Eislingen im Kreis Göppingen. Bislang gab es nach Angaben der Ermittler mehr als 50 Verhaftungen.

Zwei der unlängst festgenommenen Männer, ein 21-Jähriger und ein 20-Jähriger, gehören laut Mitteilung mutmaßlich einer der rivalisierenden Gruppen an. Der dritte Verdächtige, ein 19-Jähriger, sei in diesem Zusammenhang bisher nicht aufgefallen. Die Ermittlungen zu den wiederholten Schüssen dauern den Angaben zufolge an.

(dpa)