20 Kilogramm Goldspäne gestohlen: Fast vier Jahre Haft

Wegen des Diebstahls von rund 20 Kilogramm Goldspänen aus einer Trauringfabrik ist ein 50 Jahre alter Mann zu drei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Die Strafkammer der Außenstelle Pforzheim des Karlsruher Landgerichts sah es am Freitag als erwiesen an, dass der Angeklagte über längere Zeit hinweg immer wieder Goldspäne, die bei der Schmuckproduktion anfielen, aus der Firma schmuggelte. Der Mann schaffte die Späne laut Anklage in eine Gartenhütte, wo er das Gold einschmolz und später verkaufte. Den Schaden gab die Staatsanwaltschaft mit 960.000 Euro an.

Das Gericht blieb mit dem Urteil einen Monat unter dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte war in den nun abgeurteilten 27 Fällen des gewerbsmäßigen Diebstahls geständig. Die Verteidigung hatte eine Haftstrafe von nicht mehr als drei Jahren Gefängnis gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

(dpa)